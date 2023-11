Brasil cai para quinto lugar no ranking mundial de seleções divulgado pela Fifa

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, a nova atualização do seu ranking mundial de seleções — a sexta vez na temporada — e a grande novidade é a perda de três posições da seleção brasileira. O time treinado por Fernando Diniz, que não vence há quatro partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, perdeu quase 30 pontos e caiu do terceiro para o quinto lugar.

A campanha aquém nas Eliminatórias ajudam a entender a queda de posições da seleção brasileira. Em sexto lugar na competição, com sete pontos conquistados em 18 disputados, o time brasileiro tem um aproveitamento de apenas 38% no torneio e ocupa atualmente a última vaga na zona de classificação para o Mundial.

Esse é o pior desempenho da seleção brasileira nesta altura das Eliminatórias desde que ele passou a ser disputada neste formato de todos contra todos, em 1998. Além disso, na história do torneio, o Brasil nunca teve uma sequência de quatro jogos sem vitórias. Por fim, o revés contra a Argentina foi a primeira derrota em casa do time brasileiro na história da competição.

A Argentina, atual campeã do Mundo e na liderança das Eliminatórias para o Mundial de 2026, segue em primeiro no ranking da Fifa, e o top-3 é formado por França e, agora, a Inglaterra.

O top-10 não conta com novas seleções, mas possui uma outra alteração em relação à listagem de outubro deste ano, além da queda do Brasil. Portugal e Holanda trocaram de posições dentro do ranking — no mês passado, a seleção portuguesa estava em 6º e a holandesa em 7º, hoje elas se inverteram.

Veja o top-10 do Ranking da Fifa

Argentina – 1.855,2 pontos

França – 1.845,4 pontos

Inglaterra – 1.800 pontos

Bélgica – 1.798,4 pontos

Brasil – 1.784 pontos

Holanda – 1.745,4 pontos

Portugal – 1.745 pontos

Espanha – 1.732,6 pontos

Itália – 1.718,8 pontos

Croácia – 1.717,5 pontos