Austate Pet e seus convênios: cuidando dos pets dos associados

O Austate Pet tem se destacado como uma referência no cuidado e na saúde dos animais de estimação. Através de convênios estabelecidos com diversas organizações, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), o Sindicato dos Técnicos em Gestão Pública do Estado do Acre (SINTEGESP), a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADUFAC), a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Acre (ADPACRE) e a Associação do Ministério Público do Estado do Acre (AMPAC), o Austate Pet oferece vantagens e benefícios aos membros dessas entidades.

Entre os principais benefícios, destacam-se:

– Descontos em Serviços Veterinários: Os membros conveniados têm acesso a descontos em consultas, exames, vacinas, procedimentos cirúrgicos, entre outros serviços veterinários oferecidos pelo Austate Pet. Isso permite uma melhor qualidade de cuidados para os animais de estimação, garantindo sua saúde e bem-estar.

– Facilidades e Conveniência: Além dos descontos e da qualidade dos serviços, os membros conveniados também têm acesso a facilidades no agendamento de consultas e procedimentos, buscando proporcionar uma experiência conveniente e satisfatória para os tutores dos animais.

Os convênios entre o Austate Pet e essas importantes organizações têm se mostrado uma maneira eficaz de proporcionar cuidados veterinários de qualidade a preços acessíveis aos animais de estimação dos associados. Essa parceria não só promove a saúde dos pets, mas também demonstra o comprometimento das entidades em oferecer benefícios relevantes aos seus membros, fortalecendo os laços com a comunidade e promovendo o bem-estar animal.