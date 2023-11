Homem que tentou matar mulher e filha é preso em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O homem acusado de tentar matar a esposa e uma filha do casal, identificado como A. A. dos S., 44 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 29, na comunidade Três Bocas, em Cruzeiro do Sul.

A equipe usou um helicóptero para chegar ao local e transportar o homem para a sede do município.

O crime aconteceu no último dia 5, e chegou ao conhecimento da Polícia Civil quando as vítimas foram atendidas no Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. A partir da investigação, houve representação pela prisão preventiva, cuja ordem judicial foi cumprida hoje, 29. O caso tramita em sigilo.

De barco, a viagem de Cruzeiro do Sul até a localidade onde o caso aconteceu, é feita em 10 horas, por isso o deslocamento da polícia até o local foi feito no helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER.