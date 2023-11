Bacia do Rio Acre alterna pontos com níveis muito baixos e locais de pouca chuva

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Parte da Bacia Hidrográfica do Rio Acre vive dias de extrema seca, mas em alguns pontos, o volume de água já é superior às cotas de estiagem, segundo o boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente atualizado na tarde desta segunda-feira (27).

A situação é oscilante nas cabeceiras: em Aldeia dos Patos, um dos pontos de nascente, o Rio Acre mediu 1,84 metro nessa segunda (27), elevando-se em 0,30 centímetros em comparação ao nível do domingo (26). Já em Assis Brasil, a cota de estiagem ao nível de alerta máximo é de 3,50m, mas o rio encontrava-se em 3,20m até ontem.

Em Xapuri o alerta máximo é de 2m e o nível foi de 2,55m. A situação é preocupante no Igarapé Espalha, onde a estação medidora informou volume de água de apenas 0,43cm enquanto a cota de estiagem em alerta máximo é de 3m -ou seja: o rio está muito abaixo do considerado crítico para o verão amazônico. Algo parecido ocorre no Riozinho do Rôla, principal tributário do Rio Acre no município de Rio Branco.

Porto Acre, na foz, está em nível superior à cota de estiagem e no Rio Abunã há sinais de oscilação, mas acima da cota de estiagem.

Em dois pontos da bacia tem chovido pouco nas últimas horas: Capixaba e Igarapé Espalha. Nessas localidades, as estações medidoras estão instaladas na Colônia São José e no Seringal Espalha, respectivamente.