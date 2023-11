Ao contrário da Aleac, Câmara aprova título de cidadão rio-branquense ao ex-presidente Bolsonaro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco aprovaram por unanimidade nesta terça-feira, 28, a concessão do título de cidadão rio-branquense ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. O projeto é de autoria do líder do prefeito, vereador João Marcos Luz (PL).

Em paralelo ao ocorrido na Casa Legislativa Mirim, mais cedo, os deputados da Assembleia Legislativa decidiram retirar de pauta o projeto de autoria do deputado estadual Arlenilson Cunha, que visava também conceder título de cidadão acreano a Bolsonaro. Contudo, os parlamentares estaduais aprovaram uma moção de aplausos ao militar por 18 votos favoráveis – sendo dois contrários: os deputados Edvaldo Magalhães e Michelle Melo, ambos de oposição.

Os vereadores também aprovaram outros títulos de cidadão rio-branquense a outras personalidades e membros da classe civil.