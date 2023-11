Na comitiva de Lula, Gladson vai a COP em Dubai para expor redução de desmatamento e queimadas

Marcos Venicios (Texto) e Sérgio Vale (Fotos)

O governador Gladson Cameli deve embarcar ainda esta semana para Dubai para participar da conferência da Organização das Nações Unidas Sobre Clima, a COP-28, que ocorre entre os dias 30 de novembro a 12 de dezembro. O chefe do Palácio Rio Branco deve compor a comitiva do presidente Lula que deve enviar mais de 400 pessoas para os Emirados Árabes Unidos, o maior grupo de brasileiro da história que se juntará com outros 2 mil ligados a Organizações Não-Governamentais, Empresas e demais entidades.

“Estou muito satisfeito em participar, ao lado do consórcio de governadores, nas discussões a respeito das políticas climáticas e de preservação que serão apresentadas na próxima cop, em Dubai. Uma grande oportunidade para apresentar os resultados que o Acre tem alcançado durante a nossa gestão: a redução em mais de 50% nos focos de queimadas e 70% nos alertas sobre desmatamento, inspirando outros governos a adotarem o mesmo caminho. Temos o orgulho de apresentar o Acre como protagonista desse novo momento”, frisou o governador.

Mudança de estratégia, foco, sensibilização e ação integrada entre vários órgãos ligados à agenda ambiental. É assim que o Acre vem conseguindo se destacar com protagonismo, representação nos espaços de governança da Amazônia em nível nacional e internacional e apresentar resultados positivos no decorrer do ano de 2023.

De acordo com o governo do Acre, o principal retorno dessa atuação conjunta é a redução nos alertas de desmatamento e focos de queimada que, desde o início do ano, têm resultados positivos. Os números mostram que o Acre reduziu 71% os alertas de desmatamento, se comparado ao mesmo período do ano passado, e 41% os focos de queimada.

Gladson Cameli



Os dados são mapeados mensalmente pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), e baseados no Sistema de Alertas Deter e no Programa Queimadas (BDQueimadas) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Sob o comando do governador Gladson Cameli, o Acre tem buscado elencar o meio ambiente como pauta transversal, tendo relação direta e indireta com instituições governamentais. “Conseguimos alcançar resultados expressivos, por meio do diálogo com diferentes instituições do governo estadual, federal, municípios e sociedade, para atuar juntos, com união. Uma mudança de estratégia que está dando muito certo, e pretendemos fazer mais”, afirma o governador.

Para além disso, a Sema, em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), tem atuado durante todo o ano com a realização de mutirões de regularização ambiental, atividades de educação ambiental e fiscalização.

“Temos atuado em diferentes frentes. Com a educação ambiental já foram alcançadas mais de quatro mil pessoas nos municípios, temos realizado assembleias com produtores, mutirões de regularização ambiental, oportunizando elegibilidade para o Pagamento por Serviços Ambientais [PSA] para mais de 40 desses e atuamos efetivamente no período da enchente com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, organizando os dados hidrometeorológicos”, destaca a secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias.

A secretária afirma ainda que o Estado foi o primeiro a reapresentar o projeto Rumo ao Desmatamento Ilegal Zero ao Fundo Amazônia, além de ter finalizado a atualização do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC). “Agora temos uma atuação integrada, que tem trabalhado no período de seca extrema, que é o Comitê de Enfrentamento ao Período de Seca Prolongada”.

Gladson Cameli



COP 28

A COP, sigla para “Conferência das Partes” (do inglês, Conference of the Parties), é um evento promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem uma representação de entidades, organizações e governos de todo o mundo, como diplomatas, governos e membros da sociedade civil.

A conferência visa à discussão de iniciativas relacionadas aos impactos das mudanças climáticas. A COP 28, a ser realizada em 2023, irá se estender entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, onde a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) irá se reunir mais uma vez.

O encontro pretende revisar ações e políticas específicas de cada país relacionadas à agenda ambiental. Na oportunidade, os países avaliam melhorias e tomadas de decisões para alcançar medidas viáveis a serem implementadas como estratégias para as mudanças climáticas.