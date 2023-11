Cruzeiro do Sul registra três acidentes de trânsito no fim de semana

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nesse final de semana, três acidentes de trânsito foram registrados em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Em dois dos acidentes, as vítimas não colidiram com outro veículo, mas caíram sozinhas.

Um caso aconteceu na sexta-feira e outro nesse domingo, 26, no final da tarde, na Avenida Lauro Muller. Zaquel Nascimento da Silva, 28 anos, conduzia uma motocicleta modelo e subia a ladeira que dá acesso à Maternidade, quando bateu em uma árvore, em seguida num poste e caiu.

“A vítima teve um trauma na perna esquerda e traumatismo craniano, situação instável, motivo que impossibilitou o teste do bafômetro”, citou a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Zaquel foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro, onde segue internado.

No terceiro acidente registrado em Cruzeiro do Sul, não houve vítimas, apenas danos materiais.