Cantor sertanejo Murilo Huff deve ser a segunda atração do Réveillon da Virada

O governador Gladson Cameli (PP) confirmou nesta segunda-feira, 27, que o cantor sertanejo Murilo Huff deve ser mais uma atração confirmada no Réveillon da Virada, que será realizado no dia 31 de dezembro, no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco. Para a oficialização da festa basta apenas a assinatura do contrato.

Segundo o governador, a gestão deve realizar uma grande festa como queima de fogos e duas atrações nacionais — como o ex-vocalista da banda Araketu, Tatau, já confinado na última semana.