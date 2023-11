Bocalom enfrenta engarrafamento e defende construção do viaduto na Dias Martins

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em meio ao caos no trânsito causado pela manifestação dos moradores do bairro da Paz, que bloquearam a via pública cobrando os móveis e eletrodomésticos do programa Recomeço da prefeitura, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), divulgou um vídeo nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 27, para defender a contração do viaduto na estrada Dias Martins, próximo à rotatória da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Em meio ao engarrafamento, Bocalom destacou que a obra deverá minimizar os congestionamentos diários enfrentados pelos motoristas. “Imagina todos os cidadãos que pegam engarrafamento desse porte, mais de 20 minutos, quanto de combustível ele não gasta, quanto tempo ele não gasta?. Esses 20 minutos, ele poderia gastar com a família dele ou então no trabalho dele, então esse viaduto é super importante” declarou.

O chefe do executivo também deixou claro que fica triste com críticas acerca da obra, porém, avisou que sua gestão responderá com trabalho. “Eu fico triste quando vejo algumas pessoas criticarem, mas talvez eles não tenham noção do que é ficar 20 minutos no engarrafamento. Nós vamos atropelar as conversas fiadas, sabe com o quê? Com o trabalho”, encerrou.