Após mais de 5 meses, nível do Rio Acre passa dos 3 metros na capital acreana

As chuvas dos últimos dias melhoram o nível do Rio Acre na capital acreana. Exemplo é que nesta segunda-feira, 27, a cota do manancial é de 3,05 metros. O nível é o maior registrado em mais de cinco meses.

A estiagem severa deste ano castigou a população ribeirinha que conviveu com a dificuldade de escoamento da produção por conta do baixo nível do Rio Acre.

A estimativa da Defesa Civil de Rio Branco é que as chuvas regulares só normalizem a partir da segunda quinzena de dezembro, mas o nível do rio não deve mais alcançar cotas tão baixas como dos últimos meses.

A última vez que o nível do Rio Acre em Rio Branco tinha ficado acima da marca de 3 metros, havia sido dia 23 de junho.