Mercado que existe há 45 anos em Cruzeiro do Sul já vendeu farinha para a Rússia e China

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Quem chega em Cruzeiro do Sul e não vai ao Mercado da Farinha é como ir no Rio de Janeiro e não tirar fotografia no Cristo Redentor. Há 45 anos o local é um dos mais frequentados do Acre.

Nos 35 boxes do tradicional Centro Comercial de Produtos Regionais de Cruzeiro do Sul, Francisco Maciel da Silva, é possível encontrar de quase tudo. O destaque são os vários tipos de farinha de mandioca, os biscoitos de goma, ervas, vassouras de cipó, variados tipos de feijão, e os intrigantes saquinhos coloridos, que são saborizantes de sorvete.

E farinha branca, amarela, com ou sem coco, ou do tipo milito não é levada de qualquer jeito não. No local são feitas embalagens, também famosas, que garantem segurança no transporte. Porque o produto “ganha o mundo”. Os vendedores contam que já venderam farinha para ser levada para várias partes do Brasil e do mundo, como para a Rússia e China.

Nos corredores do Mercado não faltam histórias de gente famosa que passou pelo local, como a atriz Letícia Spiler, Dj Alok e vários outros.

O vídeomaker Kennedy Santos andou pelo mercado, conversou com comerciantes tradicionais do local e clientes e mostra mais do Centro Comercial que funciona todos os dias das 4h30 às 17h.

Veja o vídeo: