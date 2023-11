Prefeitura de Porto Walter vai pavimentar três ruas do Centro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 24, com a presença do governador Gladson Cameli, o prefeito de Porto Walter, César Andrade, assinou a ordem de serviço de pavimentação de trechos das Ruas Alfredo Sales, Calile Cameli e Mamed Cameli, no centro.

A Secretaria de Obras do Município fará a primeira etapa da obra com a terraplanagem. O restante será executado pela empresa vencedora da licitação.

César Andrade destacou a importância dos investimentos. “Essa é a terceira obra de infraestrutura em pavimentação que nossa gestão irá executar. Obras como essas, melhoram a vida das pessoas, geram empregos e nos auxiliam na mobilidade urbana, com trânsito seguro e estruturado”, disse.

Os recursos para a obra, R$3 milhões, são frutos do convênio celebrado entre a Prefeitura de Porto Walter e o Ministério do Desenvolvimento Regional, com emenda extra destinada pelo Senador Márcio Bittar.

As obras vão gerar mais de 150 postos de trabalho, fortalecendo a economia do município e beneficiando a população de Porto Walter.

No ato de assinatura da ordem de serviço, além do governador Gladson Cameli, estiveram presentes, o senador Márcio Bittar, os deputados Federais Zezinho Barbary e Coronel Ulysses, além do deputado estadual Nicolau Júnior e vereadores do município.