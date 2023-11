“Exporta Mais Amazônia vem para fortalecer capacidade das cooperativas”, diz presidente da OCB

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente das Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB), Valdemiro Rocha, classifica a realização do Exporta Mais Amazônia, evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na Sede do Sebrae, em Rio Branco, como positivo visando a ampliação de negócios.

“Primeiro que nós fizemos um termo, a renovação do termo de cooperação técnica entre a OCB e a Apex Brasil e isso vai garantir que nós possamos participar de eventos, tipo esse que está acontecendo, o Exporta Mais Amazônia, que vem fortalecer a capacidade das cooperativas da Amazônia e, principalmente, no caso do Acre, exportar mais, estarem preparadas para exportar mais, porque a Apex não vai permitir só espaços em feiras nacionais e internacionais, mas ela vai capacitar os recursos humanos dessas cooperativas para que possam colocar seus produtos, principalmente, no exterior”.l, explicou o gestor.

Rocha cita que a chegada de empresários de 20 países cria um.ambiente propício para as cooperativas acreanas. “Se pegarmos, por exemplo, a Cooperacre e outras cooperativas que já exportam para mais de 10 países, eventos dessa natureza, trazendo empresários de mais de 20 países para negociarem e conhecerem o negócio cooperativo, isso causa uma maior sinergia e uma maior integração entre quem quer exportar e entre quem quer comprar os nossos produtos”, disse.

O representante afirmou que a maioria das cooperativas do Acre já estão vinculadas à OCB e com o termo de cooperação técnica entre OCB e Apex, será permitido que a cooperativa seja preparada, tanto em termos de documentação quanto em termos de know-how.

O Programa Exporta Mais Amazônia é uma iniciativa inédita da ApexBrasil para ampliar as exportações da região Norte, em especial de produtos compatíveis com a floresta e de empresas da Amazônia brasileira.

O programa possui dois eixos: gerar oportunidades de negócios para a agricultura familiar, cooperativas e empresas, por meio de rodadas internacionais de negócios; e oferecer uma política estruturada de promoção das exportações de empreendimentos do Norte, por meio das Mesas Executivas de Exportação. Nas Rodada de Negócios, dias 27 e 28, serão 34 empresas de 5 estados do Norte negociando com 20 compradores de 15 países.

Em paralelo, o evento “Diálogos Exporta Brasil” busca sensibilizar autoridades e empresas locais para a cultura exportadora, debatendo oportunidades e desafios para a exportação e discutindo como podemos ampliar a participação de mulheres nos negócios internacionais.