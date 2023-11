Cruzeiro do Sul amplia atendimentos dos programas “Melhor em Casa” e “Saúde Bucal”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Com o objetivo de levar atendimento às pessoas acamadas, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul ampliou os programas “Melhor em Casa” e “Saúde Bucal” e atende 42 pacientes em suas próprias residências, garantindo inclusão social e cidadania a quem não pode se deslocar até os serviços de saúde

A Prefeitura adquiriu uma cadeira de dentista portátil e, numa parceria entre os dois programas, os atendimentos odontológicos são realizados na casa do próprio paciente.

” A cadeira portátil nos permite realizar os atendimentos odontológicos na casa do próprio paciente. Temos essa parceria com o “Melhor em Casa” que nos passa as informações do paciente e vamos até sua residência e fazemos o atendimento”, explica a coordenadora do programa “Saúde Bucal”, Cristina Cavalcante.

O paciente

Ricardo de Araújo, que recebe em casa as equipes do “Melhor em Casa” e “Saúde Bucal”, diz que sua condição de saúde, melhorou com a visita das equipes dos dois programas.

“Se não fosse o Melhor em Casa, eu não estaria nem sentado, continuaria acamado. Só tenho que agradecer os atendimentos de saúde bucal e do melhor em casa. Agradecer a presença do nosso prefeito Zequinha Lima que permitiu a ampliação desses atendimentos e que mais pessoas, assim como eu, possam ser atendidas em casa. Muito obrigado a todos”, relatou Ricardo, que recebe atendimento após sofrer um acidente automobilístico.

Nesta sexta-feira, 24,o prefeito Zequinha Lima acompanhanou o atendimento odontológico ao Ricardo e destacou os avanços dos atendimentos domiciliares.

“Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas e com isso aumentamos a quantidade de profissionais que atuam no “Melhor em Casa” e no “Saúde Bucal”. Já são 42 pacientes que estamos atendendo nas residências, como o Ricardo. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, melhorar a vida de quem vive em nossa cidade”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.