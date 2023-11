Cooperacre quer ampliar exportações para mais países com apoio da Apex

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O lançamento do Exporta Mais Amazônia neste sábado, 25, abre a oportunidade de uma série de negócios com 20 grandes empresários de pelo menos 15 países e na busca de ampliar mercado, o superintendente da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), Manoel Monteiro, é um dos grandes entusiastas da iniciativa. Ele participa de um painel onde apresenta a experiência, os empreendimentos e o modelo de negócios da Cooperacre.

“É um programa maravilhoso. Essa iniciativa que o Jorge tá fazendo, de andar o Brasil inteiro com esse programa e muito importante para as empresas, principalmente da região Norte, que tinham menos oportunidades, por estarem em um lugar de logística mais difícil, e a gente entende que vai dar muito certo para nós, da Cooperacre, e para os outros também”, disse o representante da Cooperativa que já exporta produtos para 10 países, entre eles, os Emirados Árabes Unidos; Estados Unidos; Itália; Reino Unido; Holanda; Kuwait; Lituânia; Rússia; Chile; Filipinas.

Monteiro acredita que deverá ter uma ampliação dos negócios com o evento promovido pela Apex Brasil. “Sim, com certeza vamos ampliar. A gente vem recebendo pessoas de outros países na nossa rede de cooperativas, visitando as nossas indústrias, e com certeza vamos ampliar a nossa venda, tanto no mercado local quanto no mercado externo”, disse o gestor, enfatizando que atualmente 50% do que é produzido pela Cooperacre vai para fora do país.

A Cooperativa trabalha com o beneficiamento da castanha-do-Brasil, borracha, polpa de frutas, palmito de pupunha e com café, defendendo o desenvolvimento sustentável aliado à preservação da diversidade natural e cultural da Amazônia. Em 2022, a Cooperacre movimentou mais de R$ 38 milhões em bioeconomia, beneficiando diretamente cerca de quatro mil famílias.

O Programa Exporta Mais Amazônia é uma iniciativa inédita da ApexBrasil para ampliar as exportações da região Norte, em especial de produtos compatíveis com a floresta e de empresas da Amazônia brasileira.

O programa possui dois eixos: gerar oportunidades de negócios para a agricultura familiar, cooperativas e empresas, por meio de rodadas internacionais de negócios; e oferecer uma política estruturada de promoção das exportações de empreendimentos do Norte, por meio das Mesas Executivas de Exportação. Na Rodada de Negócios, dias 27 e 28, serão 34 empresas de 5 estados.

Cooperativas participam do evento

Mais de 20 cooperativas do Acre participam do evento de lançamento do Exporta Mais Amazônia. São cooperativas dos ramos da agricultura familiar, agroextrativista, trabalho e produção, bens e serviços, que atuam nas cadeias produtivas da castanha, borracha, açaí, farinha, café, frutíferas, leite, entre outras.

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) selaram acordo cooperação técnica em 2020, renovado este ano, com objetivo de promover as exportações do cooperativismo, por meio de intercâmbio de informações, promoção comercial e qualificação das cooperativas para exportação.

Em 2022, as 73 cooperativas apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) exportaram diretamente US$ 7,4 bilhões, o que representa 2,2% do total de exportações brasileiras. O número é significativo, mas ainda abaixo do potencial dos cooperativados, que representam 10% da população brasileira. Com o intuito de estimular a internacionalização do setor, a ApexBrasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) assinaram um novo Acordo de Cooperação técnica entre as instituições.