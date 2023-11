“Sons do Aquiri”, do Sesc Acre, termiina dia 1 de dezembro; saiba como assistir

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O projeto musical “Sesc Sons do Aquiri”, do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Acre, apresenta artistas locais em museus, escolas e teatros de Rio Branco entre os dias 9 de novembro a 1 de dezembro. A entrada é gratuita e o objetivo é democratizar a cultura e ampliar a visibilidade do trabalho dos artistas acreanos.

A ideia do projeto é dar espaço para que bandas e cantores locais possam mostrar os trabalhos produzidos na região. Serão 15 dias de apresentações, distribuídos entre o Teatro de Arena do Sesc, escolas, museus e Universidade Federal do Acre – Ufac.

O Sesc trabalha pelo incentivo e difusão da produção musical brasileira, levando ao público diversas manifestações artísticas e culturais. Sua programação inclui oferta de atividades de formação e aprimoramento, circulação de projetos artísticos e apoio à preservação do patrimônio musical brasileiro.

Sua atuação valoriza as produções locais, os processos de pesquisa e o trabalho de artistas com pouca exposição, a fim de contemplar a grande diversidade da cultura musical do país, criando para o público oportunidades de ampliação de repertório.

Você pode conferir a programação completa no site www.sescacre.com.br