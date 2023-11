Segundo empresário é baleado durante assalto em Cruzeiro do Sul em menos de uma semana

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na noite de quarta-feira, 23, o empresário Maik, que tem uma loja de assistência de celulares no mercado Joãozinho Melo, no Centro de Cruzeiro do Sul, foi baleado durante um assalto no Bairro Formoso.

Segundo a polícia, três criminosos, armados, invadiram a residência dele por volta das 22 horas e amarraram o empresário e a mulher dele. Enquanto os criminosos procuravam objetos valiosos, Maik conseguiu se soltar e chamou por vizinhos que acionaram a Polícia, momento em que um dos criminosos disparou contra a vítima.

Após a chegada da Polícia Militar, os assaltantes fugiram do local, levando dois celulares e as alianças do casal. Baleado, o empresário foi levado para o Pronto Socorro em estado grave. Ele passou por cirurgia e segue internado no Hospital do Juruá.

A esposa do homem contou que os assaltantes pediam a todo instante a senha do celular para realizar uma transferência de dinheiro via pix.

Esse é o segundo empresário de Cruzeiro do Sul, baleado por criminosos durante assaltos em uma semana. No ultimo dia 17, o empresário Natálio Guimarães, foi atingido por um tiro durante assalto no Mercantil Juliana, no Bairro João Alves. Ele também passou por uma cirurgia no Hospital do Juruá.

Os assaltantes L.A.S, 23 anos e F.H.R.L, 21 anos, foram presos em flagrante no sábado 18, pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. L.A.S, seria o autor do disparo contra o empresário.