Rodrigues Alves tem o maior programa de Aquisição de Alimentos do Acre

A prefeitura de Rodrigues Alves e a Companhia Nacional de Abastecimento- Conab, lançaram nesta quinta-feira, 23, no Parque Municipal, o Programa de Aquisição de Alimentos -PAA do município, que é o maior do Acre, no valor total de R$ 930 mil.

62 produtores da cooperativa COPERFAM estão inseridos no programa. Os 152 mil quilos de alimentos adquiridos deles, vão beneficiar entidades,Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e escolas.

“Todos os produtores, o prefeito Jaison Amorim, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social estão de parabéns. O município É um destaque, por assumir com responsabilidade o maior projeto da história da CONAB, e o governo federal agradece”, disse a Superintendente da Companhia, Alessandra Ferraz.

Participaram do lançamento, o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, a superintendente da Conab, Alessandra Ferraz, os 62 agricultores, vereadores e secretários.