Rio Branco pode ter aumento de 75% nos casos de covid-19

A probabilidade de crescimento das síndromes respiratórias agudas graves, entre as quais a Covid-19, caiu e a tendência é de estabilidade e quenda no longo prazo no Estado do Acre neste fim de novembro. No entanto, segundo a Fiocruz, a probabilidade segue alta no longo prazo em Rio Branco, chegando a 75%.

A previsão consta do boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (23) pela Fiocruz. Em nível nacional, a análise mostra sinal de queda de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de estabilidade na de curto prazo (últimas três semanas), em função da diversidade de quadros nos estados.

A atualização aponta ainda que a SRAG continua impactando mais os extremos das faixas etárias analisadas. Enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças até dois anos de idade, em termos de mortalidade ocorre o inverso, com a população a partir de 65 anos sendo a mais impactada. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 46, período de 12 a 18 de novembro, a atualização tem com base os dados os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 20 de novembro.

De acordo com InfoGripe, os casos de SRAG em crianças estão associados a diferentes vírus respiratórios, tais como o rinovírus, o Sars-CoV-2 (Covid-19), o vírus sincicial respiratório (VSR) e o adenovírus. Nos idosos, as ocorrências são principalmente em consequência do Sars-CoV-2. O estudo verificou que os dados por faixa etária apontam interrupção no sinal de crescimento de casos de SRAG na população adulta e queda em crianças e adolescentes. Em relação aos adultos e, principalmente, aos idosos, esse indício é reflexo da queda ou estabilização nos casos associados à Covid-19 em estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, embora em alguns estados do país como Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina ainda se verifique aumento. Os casos de influenza, VSR e rinovírus mantém sinal de queda ou estabilidade.