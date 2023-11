Gladson, Barbary e Ulysses entregam Centro Integrado da Sejusp em Porto Walter

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em solenidade nesta sexta-feira, 24, o governo do Estado realizou a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Porto Walter, visando o fortalecimento do Estado nos municípios de difícil acesso.

Segundo a gestão, o Cisp, estrategicamente localizado na Rua Maria Sobreira Lima, no Centro de Porto Walter, é um passo gigante para atender às demandas da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O governo revelou que o investimento total do empreendimento foi de mais de R$ 2 milhões, proveniente de duas fontes, entre recursos próprios e a colaboração essencial do Detran, que evidencia a efetiva parceria pública para a realização desse projeto crucial.

O governador Gladson Cameli (PP) ressaltou em seu discurso, o compromisso do governo do Estado do Acre em fortalecer as regiões de difícil acesso, tornando-se um exemplo inspirador para o desenvolvimento integrado e sustentável em todo o país. “Tenho uma ligação muito forte com Porto Walter, cidade onde nasceram meu pai e meus tios. Hoje é um dia de gratidão também, porque o Executivo não governa sozinho, estamos num governo que conta com todo apoio do Legislativo e Judiciário. Pois a minha ideologia é o povo, e estamos numa semana de diversos anúncios importantes para os municípios, do Alto Acre ao Juruá, mas queremos mais, por isso anuncio que terça-feira começamos as obras do Hospital daqui”, afirmou.

Para o secretário José Américo Gaia, a obra é para que os policiais militares e civis possam servir melhor a população de Porto Walter. “Temos um governo que não para de investir na segurança pública, num movimento histórico feito pelo governador Gladson Cameli como nunca nos últimos 30 anos. Que essas dependências novas possam fazer a diferença ainda mais”.

O deputado federal Zezinho Barbary afirmou a felicidade de estar de volta com tão boas novidades para o desenvolvimento do município.

“Eu que fui prefeito aqui sei as dificuldades que as nossas polícias têm. Por isso, agradeço ao governador Gladson Cameli por essa sensibilidade de dar condições para que eles façam seu trabalho, que é o de dar segurança a nossa população, pois só em emendas já estamos investindo mais de R$ 9 milhões para o município”, conta o deputado.

Além da entrega do espaço, o governo ainda assinou uma ordem de serviço para pavimentação de ruas no município no valor de R$ 3 milhões, resultado de emendas do senador Márcio Bittar, foi assinada.

O ato foi prestigiado pelo senador Márcio Bittar, os deputados federais coronel Ulisses Araújo e Zezinho Barbary, o deputado estadual Nicolau Júnior, o prefeito César Andrade, o secretário de Segurança Pública, Américo Gaia, o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel e diversas outras autoridades.

Com informações da Agência de Notícias do Acre