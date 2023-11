Aberta seleção para novos membros do Conselho Nacional de Turismo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Estão abertas as inscrições para selecionar membros de organizações da sociedade civil para o Conselho Nacional de Turismo (CNT). O edital de abertura da seleção foi publicado nesta terça-feira (21/11), pelo MTur.

Confira aqui o Edital

Ao todo, serão eleitos 48 representantes para atuar como membros titulares e suplentes, durante o período de 2023-2025. Poderão se candidatar as organizações com representatividade nacional e que desempenhem atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável do turismo.

No ato da inscrição, a Organização da Sociedade Civil deverá especificar em que categoria deseja se candidatar para integrar o CNT. As inscrições seguem até 24 de novembro de 2023.

O resultado da seleção será divulgado pela Comissão de Seleção no dia 4 de dezembro de 2023.

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) é composto por representantes do Governo Federal, do trade turístico e do Congresso Nacional, e tem a função de assessorar o Ministério do Turismo na implementação da Política Nacional do setor.