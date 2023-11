Prefeitura de Cruzeiro do Sul oferece desconto de até 70% de juros e multas no REFIS

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

É esta sexta-feira, 24, o prazo final para a adesão dos contribuintes ao parcelamento das dívidas do Programa de Recuperação Fiscal — REFIS, vencidas até o dia 31 de dezembro do ano passado. A prefeitura de Cruzeiro do Sul concede desconto, de até 70% dos juros e multas para quem fizer a negociação até esta data, para o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU, Imposto Sobre Serviço- ISS, taxa de limpeza e outros tributos municipais.

Para fazer o acerto com o fisco municipal, é necessário comparecer ao Centro de Atendimento ao Cidadão — CAC, no antigo prédio da prefeitura, na Avenida Rui Barbosa, das 7h 30min às 13h 30min.

“”Faça parte desse movimento pela responsabilidade fiscal do município e assim, poderemos construir uma cidade cada vez mais próspera com os investimentos que a população precisa na educação, saúde, infraestrutura e todos os setores”, afirmou a coordenadora do Departamento Municipal de Tributos da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima.

Desde o início do ano, a prefeitura está facilitando as formas de pagamento do REFIS, programa destinado para os contribuintes que possuem dívidas com o município. Com as facilidades oferecidas, mais de 1,2 mil contribuintes já aderiram o programa de parcelamento do REFIS em Cruzeiro do Sul.