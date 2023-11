Lene e Célio Gadelha devem receber mais de R$ 14 mil em diárias para curso, em Fortaleza

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Câmara de Rio Branco autorizou a viagem com pagamento de diárias para dois vereadores: a vice-presidente Lene Petecão (PSD) e Célio Gadelha (MDB) para viagem a Fortaleza, no Ceará. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial da última quarta-feira, 22.

Segundo a publicação, os parlamentares devem participar do curso de capacitação “Transparência, Controle e Planejamento”, a ser realizado pela empresa “Qualificar – Capacitação e Treinamento” em Fortaleza – CE, no período de 27/11 a 02/12 do ano em curso. A mesa diretora concede 5,5 (cinco e meia) diárias, nos termos da Resolução Legislativa nº 05/14.

A diária de um vereador custa em média R$ 939,00 e a meia diária R$ 500,00, com isso, os parlamentares devem desembolsar mais de R$ 14 mil dos cofres públicos.