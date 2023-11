Jiboia que “passeava” pela Gameleira é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Homens do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate de uma cobra jiboia na manhã desta quinta-feira, 23, no Calçadão da Gameleira.

A cobra foi flagrada por pessoas que caminhavam no local nas primeiras horas da manhã de hoje “passeando” tranquilamente pelo local.

Populares fizeram o recomendado neste tipo de situação e chamaram o Corpo de Bombeiros, onde há profissionais com as técnicas necessárias para manusear o animal sem provocar nenhuma lesão ao bicho ou correr o risco de um incidente com a cobra. No caso da jiboia, mesmo não sendo uma cobra venenosa, ela poder morder e atacar com a chamada constrição, que é quando seus músculos poderosos para sufocar a presa.

Após ser resgatada, a cobra, de aproximadamente 2 metros, deve ser devolvida à natureza.