Investidores de 16 países vão estar no Acre para o Exporta Mais Amazônia

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, principal entusiasta do evento de negócios Exporta Mais Amazônia, afirmou nesta quinta-feira, 23, que pelo menos 20 investidores de 16 países estarão no Acre entre os dias 25 e 29 deste mês para prospectar negócios com o empresariado local.

O evento vai ocorrer na Sede do Sebrae e deverá reunir autoridades e também os principais movimentadores do Produto Interno Bruto (PIB) do Acre. Para Viana, a ideia do evento é aumentar o fluxo de negócios do Acre, visando gerar impacto nas exportações do Estado para que gere emprego e renda.

“Quando nós chegamos na Apex, identificamos que o Norte e o Nordeste exportam pouco, e o próprio Brasil pode aumentar muito o fluxo de comércio exterior. E criamos programas de Exporta Mais Nordeste, que já lançamos em três estados, e o Exporta Mais Amazônia, que já lançamos em Rondônia, já tivemos no Amapá, e agora chegou o momento de fazer o lançamento também no Acre. Esse programa implica na gente identificar cadeias produtivas na região. No caso, nós estamos identificando do açaí, do cacau, do café, da castanha, do peixe e da proteína animal, e trazer compradores de outros países para conhecer os produtos, conhecer a história dessas cadeias produtivas”, explica.

Como é a primeira vez que o Acre sedia evento dessa magnitude, Jorge defende a parceria com o Sebrae para organizar empresas para receber investimentos. “Os compradores vão poder ir a Xapuri, vão poder visitar a Dom Porquito, vão na Reserva Extrativista Chico Mendes, e no caso do Acre, os produtores aí vão ser da Amazônia inteira, nós vamos ter no Acre oferta de produtos e produtores da Amazônia inteira e compradores de 16 países. É a primeira vez que a gente tem eventos como esse, e eu acredito que há a possibilidade de se abrir para pequenas empresas, para quem está começando e quer exportar, e a Apex vai fazer um grande programa com o Sebrae Nacional, já está acertado, o maior convênio da história com o Sebrae Nacional, o Sebrae ajudando a criar as empresas, a organizar as empresas, e nós ajudando a internacionalizar essas empresas ou a colocar os produtos dessas empresas no mundo. Eu fico muito honrado de, como presidente da Apex, no governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin, ter chegado a vez do Exporta Mais Amazônia no Acre”, destaca.