Gladson vai cumprir agendas em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter nesta sexta-feira

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli estará no Vale do Juruá nesta sexta-feira, e vai cumprir agendas em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Para às 11h está marcada a Cerimônia de Inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania – CISPC, do município de Porto Walter.

As 14 horas o gestor vai assinar a Ordem de Serviço para construção da passarela sobre o Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo.

Atualmente quem chega em Marechal Thaumaturgo de avião, tem que andar cerca de 1 quilômetro até as margens do Rio Amônia, atravessar o manancial em barco e subir uma escada com mais de 80 degraus para chegar na sede do município. A passarela encurtará distâncias.