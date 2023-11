Fábio diz que vai entrar com representação no MP contra subsídio de R$ 41 milhões a Ricco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O vereador e primeiro-secretário da Câmara Municipal, Fábio Araújo (PDT) revelou ao ac24horas nesta quinta-feira, 23, que deverá ingressar com uma representação no Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), acerca do subsídio superior a R$ 40 milhões aprovado e sancionado pela gestão municipal.

Segundo o parlamentar, os cálculos feitos pela sua equipe sempre apontaram para R$ 41 milhões e não R$ 11 milhões defendido pela gestão. “Esse ano o valor previsto na tarifa foi de R$ 6,80, então não há justificativa para esse aumento”, comentou.

Araújo destacou que a gestão não cumpriu o acordado de R$ 11 milhões e com isso, deverá levar o caso ao conhecimento do órgão controlador. “Vou entrar com uma representação para que os promotores possam tomar as providências necessárias”, declarou.