Deracre acusa piloto de usar extensão maior na pista e voar com muito peso

Pouco depois do acidente em que um avião de pequeno porte da Aerobran Aéro Táxi LTDA sofreu durante o pouso no aeródromo de Marechal Thaumaturgo (AC), o ac24horas procurou o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), responsável pela manutenção da pista, e foi informado pelo diretor-presidente órgão, Sócrates Guimarães, que o piloto da aeronave teria usado uma extensão maior do que deveria da pista.

Sócrates rebateu a declaração da empresa de que o acidente com o avião, ocorrido na manhã dessa quarta-feira, 22, teria sido ocasionado por causa um buraco na pista do aeródromo. Segundo ele, mais uma vez a pista está passando por uma operação tapa-buracos, feita com asfalto frio.

“A Anac foi avisada do serviço. O rapaz do aeroporto disse que o piloto foi avisado [do serviço], mas usou um trecho além do que deveria da pista. No lugar onde ele perdeu o controle não tem buracos, segundo o rapaz. Alguém teve culpa e não fui eu. O piloto estava com gente demais no avião e preocupado em fazer dois voos de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo”, relatou à reportagem.

O diretor da autarquia responsável pelo aeródromo diz que o mesmo foi construído em 1977 e, desde então, passa por tapa buracos todo ano. “Todo ano fazemos recapeamento e sempre que precisar, faremos”, garantiu, afirmando que nesta quinta-feira, 23, estará em Marechal Thaumaturgo para verificar a situação pessoalmente.

No momento do acidente, além do piloto, comandante Luís, haviam 6 passageiros na aeronave. O vereador Rudson Rogério, chegou a machucar o ombro sem gravidade. O ex-secretário dos Povos indígenas do Acre, Francisco Piyãko, também estava na aeronave.

R$ 2,9 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Após mais de um ano em obras, no dia 19 de fevereiro de 2022, o governo do Acre entregou a revitalização e a iluminação do aeródromo de Marechal Thaumaturgo. A restauração, no valor de R$ 2,9 milhões, de recursos próprios do Estado, incluiu o recapeamento com microrevestimento asfáltico da pista de 1.200 metros de cumprimento, novo cercamento da área do aeródromo, sinalização horizontal, sistema de iluminação com balizamento para voos noturnos e melhorias nas instalações do terminal de passageiros. Os serviços foram executados pelo Deracre.

“A Agência Nacional de Aviação Civil — Anac pediu pra deixar tudo pretinho pra poder fazer o balizamento. Então fizemos o recapeamento e os demais serviços e inauguramos em fevereiro de 2022”, pontuou Guimarães.

No dia 27 de abril deste ano, o governo fez nova intervenção no aeródromo. Anunciou o uso de 20 toneladas de insumos para reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica no aeródromo de Marechal Thaumaturgo. Agora, um novo trabalho de tapa-buracos é feito no local.

AERÓDROMOS FECHADOS POR PRECARIEDADE

Em 2020, os aeródromos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter chegaram a ficar fechados para pousos e decolagens devido à precariedade e falta de segurança às operações. A Anac alegou riscos aos passageiros, pilotos e aeronaves, e determinou a interdição dos aeródromos.

Até para voos de emergência a pista ficou fechada vários meses. Neste período, moradores e até pacientes só tinham as viagens de barco pelo Rio Juruá como opção para sair dos dois municípios com destino à Cruzeiro do Sul.

Uma empresa aérea de Cruzeiro do Sul chegou a fazer voos para o município, apesar da proibição, alegando que a pandemia de Covid-19 dava essa possibilidade, o que foi negado pelo Deracre à época. Em 2021, a Anac liberou os voos depois que o governo fez obras de melhorias no local.