Vereador quer reduzir em até 65% tarifa de energia em famílias com autistas na Capital

Durante a sessão deliberativa desta quarta-feira, 22, o vereador Ismael Machado (PSDB) apresentou um projeto de lei chamado de “Energia Azul”, que consiste na redução de tarifa para as famílias que têm algum membro com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na residência.

De acordo com o parlamentar, o projeto deve conceder uma redução na tarifa de até 65%. “O PL permite o enquadramento das famílias nas tarifas sociais. É uma forma de aliviar a dor e o sofrimento dessas famílias”, declarou.

No entanto, Machado deixou claro que para ter direito ao benefício a família vai precisar comprovar com laudo o autismo das pessoas que residem no lar, além de está inserido no CAD único. “Ter uma renda de até 3 salários mínimos”, explicou.