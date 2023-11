Oito serrarias são fechadas e 96,41m³ de madeira são apreendidas em operação do IBAMA

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

ASSESSORIA/IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) conduziu a operação Inopinus Flora na Vila Caquetá, situada no município de Porto Acre-AC, nesta quarta-feira, 22, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal na região. Os resultados da operação incluíram a apreensão de aproximadamente 96,41m³ de madeira, bem como, o fechamento de 08 serrarias que operavam sem a devida licença ambiental.

De acordo com o IBAMA, as serrarias foram notificadas em 2022 para regularizar sua situação, entretanto, persistiram em operar sem a devida licença ambiental. Além disso, havia indícios de que a madeira apreendida era oriunda da Terra Indígena Apurinã do KM 124, localizada no município de Boca do Acre-AM que segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), a extração de madeira nessa área configura crime ambiental, sujeito a multas, apreensão de maquinário e até mesmo prisão.

A operação contou com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, que fez a escolta dos agentes do IBAMA e dos caminhões que transportaram a madeira apreendida.

O material apreendido será avaliado e destinado para programas sociais.

Em comunicado, a coordenação da operação informou que a ação visa proteger o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. “Essa operação é importante para coibir o desmatamento ilegal na Região, que afeta a biodiversidade, o clima e especialmente a vida dos indígenas”.