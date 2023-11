Idoso morre ao receber descarga elétrica enquanto limpava açude na zona rural da Capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O idoso Ocimar do Nascimento Rodrigues, 69 anos, recebeu uma descarga elétrica e morreu no final da tarde dessa terça-feira, 21, dentro do açude localizado em sua chácara, situada no ramal Costa e Silva, no km 7, da Rodovia AC-10, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Ocimar estava limpando o açude para receber os seus filhos, netos e amigos, quando encostou em um fio desencapado, energizado pelo mergulhão, e recebeu uma forte descarga elétrica.

A família percebeu que ele estava demorando para voltar para casa e quando foram averiguar, o encontraram morto dentro do açude.

O idoso foi retirado e levado até a residência. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve na chácara e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).