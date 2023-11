Barbary discute prioridades com prefeitos e autoridades para o orçamento 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Ao receber em seu gabinete, prefeitos, vereadores, secretários municipais e estaduais, lideranças políticas e autoridades representativas de diversos segmentos, o deputado Zezinho Barbary tratou sobre as emendas que serão indicadas ao Orçamento Geral da União de 2024. Na opinião dele, o Estado e os municípios dependem muito dos recursos federais de emendas destinados pelos parlamentares.

Procurando dar um tom mais democrático, participativo e inclusivo ao seu mandato, Barbary promoveu uma série de encontros para colher informações acerca dos projetos prioritários em todas as esferas a serem apoiados com suas emendas parlamentares (individual e de bancada).

Como parlamentar municipalista, Zezinho Barbary contemplou com recursos federais os 22 municípios acreanos, o Governo do Estado, instituições de ensino técnico e superior e também entidades assistenciais.

“Eu que já fui vereador e prefeito, sei da importância do bom diálogo e do elo democrático com os parlamentares a nível federal, na função da qual estou exercendo. Por isso, serei sempre um parceiro dos prefeitos, do governador e demais entidades no sentido de estar aberto à ampla discussão sobre o direcionamento de recursos que beneficiam a população”- disse Zezinho Barbary.