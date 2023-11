Bandido morre após fazer família refém, roubar carro e trocar tiro com a PM no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Felipe Lucas da Silva, de 17 anos, foi morto um tiro na tarde dessa terça-feira, 21, após trocar tiro com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) no ramal Bolivinha, situado no município de Capixaba, interior do Acre.

Segundo a polícia, na madrugada dessa terça-feira, cinco banidos armados invadiram uma fazenda, renderam uma pessoa que estava no curral a levaram até a casa, rendendo em seguida um idoso, que é acamado e sofre de Alzheimer.

Os criminosos roubaram dinheiro, duas televisões, uma arma de fogo, uma caminhonete modelo Hilux e um veículo HRV e fugiram.

Pela manhã, a Polícia Militar do município foi acionada e começaram a fazer buscas nos ramais de Capixaba. Os policiais estavam em patrulhamento pelo ramal Bolivinha, conhecido como rota de tráfico de drogas e veículos roubados, que dá acesso a uma vila boliviana na fronteira do Acre, e encontraram Felipe e mais dois comparsas na caminhonete Hilux e o veículo HRV roubados da família.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os criminosos conseguiram fugir. Já Felipe, que estava com um revólver calibre 38, trocou tiro com os policiais e foi atingido por um projétil de fuzil que transfixou o corpo.

Felipe ainda foi socorrido pelos próprios policiais do GEFRON e levado até a unidade de saúde Idelfonso Cordeiro, onde recebeu mensagens cardíacas, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A caminhonete Hilux e o veículo HRV foram recuperados. A arma de fogo do criminoso apreendida e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município.

A polícia informou à reportagem que Felipe já possuía passagens na justiça pelo crime de homicídio e que possivelmente estava também envolvido a outros crimes de roubos no município.

O corpo de Felipe foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Capixaba.