Prefeitura vai asfaltar trecho de ramal em Rodrigues Alves

A prefeitura de Rodrigues Alves vai asfaltar o ramal que liga as comunidades Profeta e Treze de Maio. Seis quilômetros da via vicinal vão receber pavimentação asfáltica, beneficiando outras comunidades, como, da Nova Cintra, Agrovila, Luzeiro, Pulcallpa e Foz do Paraná que têm acesso pelo mesmo o ramal.

Os recursos, R$ 2 milhões, são de uma emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar.

“Mais de 300 famílias serão beneficiadas diretamente, tendo acesso ininterrupto para chegar na zona rural para vender produtos, buscar atendimento médico, facilitando a vida das pessoas”, disse o prefeito Jailson Amorim, agradecendo ao Senador Márcio Bittar, pela emenda parlamentar.

As máquinas já estão no trecho para a execução do serviço.