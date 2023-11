Governo divulga lista de projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 21, a lista dos projetos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo no Acre. São mais de R$ 22 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura, configurando-se no maior investimento da história do setor cultural do Acre.

Os editais incluem o Audiovisual (R$ 15,6 milhões), Outras Linguagens Culturais – Arte e Patrimônio (R$ 4,5 milhões), e premiações para Mestres da Cultura Popular e Indígenas (R$ 1,1 milhão). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Na publicação, a Fundação Elias Mansour divulga a lista provisória e os motivos dos projetos que foram indeferidos, abrindo prazo para a apresentação de recursos.

Confira abaixo a lista de projetos divulgados: