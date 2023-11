Energia do presídio foi rompida com uma corrente para desligar bloqueador de celular

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O diretor em exercício do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, Josimar Alves, disse nesta segunda-feira, 20, que na semana passada, criminosos usaram uma corrente para ocasionar um apagão na unidade prisional. O objetivo foi a interrupção do funcionamento do bloqueador de sinal, para os criminosos poderem usar telefones celulares.

Segundo ele, foi depois desse apagão, que os Policiais Penais, fizeram buscas e encontraram 13 celulares, maconha e cocaína em celas do Bloco 7, onde estão os presos da facção Comando Vermelho.

“A Polícia Civil havia nos avisado dessa ação. Jogaram uma corrente na rede de alta tensão da energia do presídio. Teve um apagão, o bloqueador foi desligado para fazerem ligação”, relatou, completando:

“Temos que desvendar o mistério de como esses celulares entraram no presídio. Na cadeia celular é uma arma que põe em risco os Policiais Penais e a sociedade como um todo. Daqui, pelos celulares, sai o comando para a prática de vários crimes, como assaltos”, conta o diretor.

Os presos das celas onde os 13 celulares e a droga foram encontrados, foram levados para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. O delegado José Obetânio, disse que os indiciamentos dos envolvidos foram feitos pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.