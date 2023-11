Eduardo Ribeiro destaca avanços na ciência e tecnologia no Estado

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizada na manhã desta terça-feira (21), o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) fez um registro positivo sobre o 8° Congresso de Ciência e Tecnologia do Estado, realizado no Instituto Federal do Acre (IFAC). O evento contou com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, o presidente da Federação de Indústrias do Estado do Acre e todo o corpo técnico do Instituto.

Ribeiro elogiou os esforços do poder público, da iniciativa privada e da educação, representada pelo IFAC, destacando o papel fundamental desses pilares no desenvolvimento do Estado. Ele ressaltou o avanço conquistado na área e enfatizou a importância do investimento no setor.

Além disso, o deputado abordou a questão da defesa da honra, fazendo referência ao discurso da deputada Michele Mello (PDT), sobre a importância desse valor. Ele alertou para a necessidade de preservar a honra das pessoas, independentemente de sua posição na sociedade, e defendeu a prudência ao lidar com questões que envolvem investigações, ressaltando a importância da presunção da inocência e do devido processo legal.

“A honra é um valor que tem que ser muito preservado por todos. Temos que tomar cuidado para não atacar as pessoas antes da finalização de investigações, caso elas de fato ocorram. Sobre o delegado-geral José Henrique Maciel, até onde sei, não há investigações sobre a pessoa dele, então vamos ser cautelosos e aguardar para vermos os desdobramentos”, instou.

Ao finalizar, o deputado reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos individuais, incluindo o direito à personalidade e à honra, conclamando a todos a aguardarem o esclarecimento da verdade no momento adequado.