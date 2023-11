Cantor e compositor que mora no Acre ganha prêmio nacional de música

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Criado em 2014 por iniciativa da cantora e compositora paraibana Socorro Lira, o Prêmio Grão de Música chega à 10ª edição em 2023 com fidelidade à ideologia de laurear artistas da cena alternativa brasileira com abrangência nacional e com foco na produção fonográfica independente.

Na edição de 2023, programada para 15 de dezembro em cerimônia no Teatro Brincante, na cidade de São Paulo (SP), o Prêmio Grão de Música entregará o troféu criado pelo artista visual Elifas Andreato (1946 – 2022) a 15 artistas oriundos de 13 estados do Brasil. Todos serão premiados pelo conjunto das respectivas obras.

Artista acreano será premiado

Entre os contemplados com o Prêmio Grão de Música 2023, está Rodolfo Minari, natural de São Paulo, mas que escolheu o Acre para viver, o artista reside no estado há mais de 20 anos, onde casou e constituiu família. Rodolfo é escritor, compositor com cinco álbuns lançados. Roteirista do filme Noites Alienígenas, grande vencedor do 50º Festival de Gramado, sua obra foi premiada em dezenas de concursos literários e festivais de música, incluindo o Prêmio IBERMUSICAS de Composição de Canção Popular.

Veja a lista dos contemplados com o prêmio em 2023

Ana Cacimba (SP), Carroça de Mamulengos (CE), Dani Lasalvia (SP), Debora Di Sá (GO), Flávia Bittencourt (MA), Gean Ramos Pankararu (Povo Pankararu / PE), Glória Bomfim (BA) (foto), Grazie Wirtti (RS), Guilherme Rondon (MS), Juraildes da Cruz (TO), Lenilde Ramos (MS), Pereira da Viola (MG), Rodolfo Minari (AC), Sandra Belê (PB) e Vital Lima (PA).

Até 2021, cada edição do prêmio gerou coletânea com a amostra de uma gravação de cada artista laureado. A partir de 2022, o Prêmio Grão de Música passou a adotar o formato de playlist, disponibilizada em plataforma de streaming.

Saiba mais sobre o prêmio pelo site www.premiograodemusica.com.br/premiograodemusicaoficial e pelas redes sociais @premiograodemusica.