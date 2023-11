URGENTE: Lovisaro encabeça lista tríplice para comandar o MP do Acre; Kátia fica fora

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Com 100% das urnas apuradas, os membros do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) escolheram nesta segunda-feira, 20, os componentes da lista tríplice de candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. O mais votado foi o candidato à reeleição, procurador Danilo Lovisaro com 77 votos, encabeçando a lista. O procurador Celso Jerônimo registrou 55 e o promotor Gláucio Oshiro 51 votos. Já a procuradora Katia Rejane registrou apenas 26 votos, ficando de fora da lista.

A eleição ocorreu das 8 às 17, na sede da instituição. Todos os 88 membros aptos, confirmaram voto, fato inédito na história do Ministério Público do Acre que pela primeira vez é realizado de forma eletrônica.

O novo procurador-geral vai conduzir a instituição no biênio 2024-2026.

A lista tríplice com os três mais votados será encaminhada ao governador do estado, Gladson Cameli, que, de acordo com a Lei Complementar 291/2014, têm até 15 dias, após ter recebido a lista oficialmente, para nomear o novo chefe do MPAC.

Perfil da lista tríplice:

Celso Jerônimo de Souza

Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, possui especialização em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco e especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Graduado em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro de Jacarezinho/PR. É procurador de Justiça do MPAC e atualmente ocupa o cargo de procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos.

Danilo Lovisaro do Nascimento

Atual procurador-geral de Justiça do MPAC. Formado em Direito pela Universidade Braz Cubas. Possui especializações “Lato Sensu” em Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Processual Penal. Mestre em Direito pela UFSC e Doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Professor efetivo da UFAC desde 1994, onde ministra as disciplinas de Processo Penal.

Glaucio Ney Shiroma Oshiro

Doutorando em Direito, área de concentração “Direito, Estado e Constituição”, pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Direito, Estado e Constituição”, pela UnB, com o tema “A saúde como direito e a repercussão das decisões judiciais sobre o direito à saúde”. É promotor de Justiça, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde. Atualmente. Atual secretário-geral do MPAC.