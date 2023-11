Semana do Doador de Sangue tem consulta oftalmológica e serviços de beleza no Juruá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul inicia nesta segunda-feira, 20, a programação da Semana do Doador, que contará com a oferta de consulta oftalmológica, atendimento psicológico e serviços de beleza. As ações serão encerradas no sábado, 25, Dia Nacional do Doador de Sangue.

Nesta segunda-feira, 20, a programação foi aberta com um café da manhã. Na terça-feira, 21, das 7 horas da manhã ao meio-dia e meia, os doadores de sangue contarão com consulta oftalmológica e serviços de manicure e cabeleireiro. Na quarta-feira, 22, haverá atendimento psicológico, limpeza de pele e maquiagem.

Na quinta, 23, os doadores que forem à sede do Hemonúcleo terão acesso à assessoria jurídica e PROCON. Na sexta-feira, 24, será a vez do atendimento de nutricionista.

E sábado, 24, Dia do Doador, haverá o sorteio de vários brindes para os doadores das 7 horas ao meio-dia e meia.

“Sintam-se todos convidados. Nos ajudem a ajudar quem tanto precisa”, chama Samma Maryssa Oliveira, gerente administrativa do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul.

Quem pode doar:

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial e com foto.

Quem não pode doar:

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. A doação sanguínea só pode ser feita 15 dias após o fim dos sintomas gripais.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses, para os homens, e de três meses, para as mulheres.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, localizado na Rua Pedro Telles, N 600, Bairro Manoel Terças,das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.