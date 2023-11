Bebê de 1 ano fica trancada em carro sob calor de 40 graus no Acre; PM salva criança

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Policiais militares que atuam no município de Mâncio Lima, interior do Acre, salvaram nesta segunda-feira, 20, uma bebê de 1 ano e 5 meses (M.S.M) que ficou trancada em um carro sob calor escaldante. “Sem dúvida, estava mais de 40 °C”, contou o comandante da corporação no município, tenente Nogueira.

O caso aconteceu na Rua Dr. José Hascher, próximo à Escola Antônio de Oliveira Dantas, por volta do meio-dia. A guarnição fazia rondas quando pessoas que estavam ao redor de um veículo acenaram para a equipe.

A bebê foi deixada no interior do veículo pela mãe, com os vidros baixos e com a chave na ignição, enquanto comprava salgados bem ao lado. Ela olhava para a criança, mas em um descuido, a pequena apertou o botão do controle e acionou os vidros e travas das portas.

Como não tinha discernimento e mobilidade para apertar novamente o botão do controle do veículo para destravar as portas, acabou ficando trancada.

A mãe entrou em desespero e, segundo ela, não conseguiu contato para pedir ajuda por meio dos telefones 193 e 192.

Segundo a Polícia Militar, a menina foi retirada do carro pela mãe e avó. “Após quebrado o vidro do veículo, a própria mãe da criança abriu a porta e a avó pegou nos braços o bebê, todo suado e pálido. A ação solidária e humana por parte da PM local, foi reconhecida e agradecida pela família”, citou a Polícia Militar.