Prefeitura de Rodrigues Alves encerra os jogos escolares municipais 2023

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A primeira edição dos jogos escolares municipais de Rodrigues Alves foi encerrada na sexta-feira 17, com uma grande festa das escolas rurais e urbanas na Quadra Poliesportiva da comunidade Foz do Paraná.

Os campeões foram: no Sub 14 masculino, Escola Padre Trindade, Sub 09 feminino, escola Godofredo Sampaio, Sub 11 masculino, Escola Padre Trindade, Sub 14 feminino, Escola Cunha Vasconcelos, Sub 09 masculino, Escola Padre Trindade e Sub 11 feminino, Escola Inency Mororo.

Os Jogos Escolares Municipais deste ano foram realizados por meio da Secretaria de Educação, e Prefeitura Municipal, com o objetivo de promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades de socialização e de hábitos saudáveis.

Anúncios

“Estou emocionado em ver que as escolas rurais tão distantes participando dos jogos escolares, pois agora, mesmo em período de inverno, têm acesso pelos ramais. No próximo ano estaremos reunidos em outra comunidade que também será agraciada com um ginásio poliesportivo. Parabéns a todos que fizeram acontecer os jogos escolares e parabéns a todas as escolas,” disse o prefeito Jailson Amorim.

Bruno Mendonça, campeão do sub 14 masculino, da Escola Padre Raimundo Agnaldo Pereira Trindade, elogiou a organização da competição e no próximo ano, vai participar novamente do evento.

“Gostei muito de ter participado dos jogos escolares. Me senti muito feliz em competir e ser campeão pela minha escola. Um dia quero ser jogador profissional e poder ajudar minha família. Parabéns a todos que organizaram esse projeto.”contou.

“O esporte como ferramenta de auxílio para uma educação de qualidade. É nesse sentido de melhorar a aprendizagem que seguimos com a nossa gestão. Que venha os jogos escolares em 2024”, concluiu o prefeito Jailson Amorim.