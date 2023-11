Ciclista morre ao ser atropelado por carro na BR-364 em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um ciclista ainda não identificado foi atropelado e morreu na tarde deste domingo, 19, nas proximidades da entrada do Ramal do Herculano, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o homem saiu da entrada de uma empresa em uma bicicleta e ao tentar atravessar a BR-364 foi atropelado por uma motorista que trafegava num veículo modelo Onix Sedan, de cor preta, que trafegava no sentido Rio Branco — Porto Velho.

Anúncios

Com o impacto, o ciclista foi arremessado contra o para-brisa do carro e caiu no chão desmaiado. A motorista permaneceu no local.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram o ciclista morto.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Após o término, o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O teste do bafômetro foi feito na motorista, que não apresentou alterações. A motorista foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberada. O carro foi removido por um guincho.