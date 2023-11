Bandeiras brancas relembram vítimas de acidentes de trânsito em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Quem passa pela Avenida Ceará, na altura da rotatória da AABB, na capital acreana, desde a tarde dessa sexta-feira, 17, é surpreendido com várias bandeiras brancas fixadas no chão.

O motivo é nobre e tenta chamar atenção de quem passa pelo local para os cuidados e atitudes conscientes no trânsito. As 72 bandeiras brancas representam as vidas perdidas no trânsito do Acre este ano, sejam em rodovias federais, estaduais e em perímetros urbanos.

O espaço montado pelo Detran é referente ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito que acontece, anualmente, a cada terceiro domingo de novembro.

O objetivo do Departamento Estadual de Trânsito é despertar em todos os que fazem parte do trânsito, sejam motoristas, ciclistas ou pedestres, a consciência de que a maioria dos acidentes são possíveis de evitar tomando medidas simples, mas extremamente eficazes.

“Nosso objetivo é que as pessoas entendam que a maioria dos acidentes é causado por distrações como aquela olhadinha no celular, uma ultrapassagem em lugar que não é permitido, o avanço no sinal e a falta do cinto de segurança. Como estamos dizendo na campanha, não são apenas números, são vidas perdidas, são famílias que choram por seus entes queridos. Se todo mundo fizer a sua parte, não há dúvida de que salvaremos muitas vidas”, afirma Taynara Martins, presidente do Detran.