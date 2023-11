Zezinho Barbary anuncia recurso para Associação de Pessoas com Autismo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O recurso destinado na ordem R$ 200 mil reais será convertido em material para custeio da instituição. O anúncio feito pelo deputado federal Zezinho Barbay (PP) aconteceu em Cruzeiro do Sul, durante reunião com a diretoria da associação filantrópica e a coordenadora da Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd), Carem Carvalho.

Com a proximidade da indicação das emendas parlamentares individuais ao Orçamento da União 2024, Zezinho Barbary está definindo a destinação dos recursos. Entre as prioridades do mandato, segundo ele, está o apoio às instituições de cunho social, por reconhecer o grande papel delas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre as políticas públicas de assistência especializada à saúde no interior do Acre, que o parlamentar pretende fortalecer, está o atendimento especializado de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

“É inegável o crescimento da prevalência do TEA. Muitos especialistas da área associam o aumento no número de casos à possibilidade de mais acesso aos serviços de diagnóstico; maior esclarecimento da população; menos estigma e maior disponibilidade de serviços; e o possível crescimento real do número de casos. Por isso precisamos juntos criarmos mecanismos eficientes ao melhor atendimento e possíveis tratamentos, que oferecerão uma melhor qualidade de vida às pessoas com autismo e seus familiares”, destacou o parlamentar.

Barbary fez ainda, referência ao projeto de lei recém-aprovado na Câmara Federal, que garante como direito a oferta de atendimento educacional especializado a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em escolas públicas e privadas. O PL precisa, ainda, ser analisada no Senado Federal.

De acordo com a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul – APAACZS, a entidade conta atualmente com 150 famílias cadastradas, além de outras centenas de apoiadores. Para o presidente da Associação, Peter Rogers, é louvável o compromisso do deputado Zezinho Barbary. Além de atender Cruzeiro do Sul, a equipe da associação presta assistência também as pessoas de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

“Estamos muito felizes com esse recurso, que nos permitirá dar seguimento nas nossas ações. E sobretudo, ainda mais contentes, por ouvir do deputado o compromisso de continuar sendo um parceiro da nossa instituição ao longo de todo mandato”.