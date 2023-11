Sindicato diz que 240 vigilantes da VIP já estão de aviso prévio no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Acre (SESSPAC), Nonato Santos, revelou a reportagem do ac24horas nesta sexta-feira 17, que 240 vigilantes da empresa VIP já estão cumprindo aviso que deve encerrar no dia 30 de novembro.

Segundo o sindicalista, os demais 60 trabalhadores começam a assinar o aviso no mês de dezembro. “A primeira leva está ocorrendo agora, as demais empresas vão na mesma direção”, explicou, dizendo que a empresa alega prejuízo financeiro na repactuação de valores. “O governo do Estado não vem repactuando”, contou.

Recentemente, Nonata mencionou que cerca de 710 trabalhadores poderiam ser demitidos no Estado. De acordo com ele, duas empresas deveriam fazer demissões em massa, já no mês de outubro, o que concretizou uma das empresas que prestam serviço à saúde do Estado. “Não podemos ganhar de presente de fim de ano uma demissão, queremos que seja resolvida essa situação”, comentou.

Mediante ao caos, o presidente do sindicato espera que a nova empresa que assumir o contrato emergencial do governo absorva os trabalhadores demitidos. “Vamos aguardar a empresa que vai assumir o contrato emergencial para ver se eles absorvam os servidores”, concluiu.