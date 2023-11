Bolsa Família começa a ser pago; mais de 130 mil famílias recebem benefício no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 17, a CAIXA inicia o pagamento do Bolsa Família do mês de novembro. Os primeiros beneficiários a receberem são os com Número de Identificação Social – NIS, terminados em 1.

No Acre, conforme números do governo federal, são mais de 130 mil famílias que recebem o benefício. O valor médio pago no Acre é de cerca de R$ 700 por família.

O pagamento é realizado preferencialmente na conta no CAIXA Tem ou conta Poupança Fácil. Vale lembrar que, com a conta no CAIXA Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer PIX direto no aplicativo do celular.

O benefício pode ainda ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou ainda nas Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e em Agências da CAIXA.

Confira abaixo o calendário de pagamento que começa hoje.

· NIS final 1: 17 de novembro

· NIS final 2: 20 de novembro;

· NIS final 3: 21 de novembro;

· NIS final 4: 22 de novembro;

· NIS final 5: 23 de novembro;

· NIS final 6: 24 de novembro;

· NIS final 7: 27 de novembro;

· NIS final 8: 28 de novembro;