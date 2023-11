Senadora Damares Alves participa do 1º Encontro de Mulheres Republicanas no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A senadora e secretária nacional do Movimento Mulheres Republicanas, Damares Alves (Republicanos-DF), estará em Rio Branco (AC), no próximo sábado, 18/11, onde comandará o lançamento da campanha nacional de filiação do movimento “Mulher, tome partido”. O encontro será realizado na Maison Borges Eventos, BR 364, Rio Branco (AC), a partir das 19h. “Este é um novo momento para o Republicanos, no qual estamos focados em ampliar ainda mais a participação da mulher no cenário político, fortalecendo a atuação das mandatárias e dando voz àquelas mulheres conservadoras que têm o sonho de entrar para a política”, explicou Damares.

O evento contará com a presença de secretárias estaduais e municipais do Movimento Mulheres Republicanas e parlamentares do Estado, incluindo a deputada federal e secretária estadual do Mulheres Republicanas no Acre, Antônia Lúcia; a secretária estadual do Mulheres Republicanas no DF, Tânia Teixeira; e a secretária estadual do Mulheres Republicanas no Amapá, Margleide Alfaia.

Apesar de ser voltado para o público feminino, o evento contará também com a presença de representantes da ala masculina do partido, entre os quais já confirmaram presença os deputados estaduais Thadeu Hassem, Gene Diniz e Clodoaldo Rodrigues, e o deputado federal Roberto Duarte.

De acordo com a secretária estadual do Movimento Mulheres Republicanas no Acre, Antônia Lúcia. “Temos trabalhado muito para fortalecer a presença das mulheres na política, aqui no Acre, e a minha expectativa para a visita da senadora Damares ao nosso estado é imensa. Estamos preparando um evento marcante para as Mulheres Republicanas na capital, Rio Branco, onde celebraremos conquistas, promoveremos debates e fortaleceremos nossa rede. A presença da senadora e secretária nacional do Mulheres Republicanas irá enriquecer ainda mais esse momento especial, proporcionando inspiração e orientações valiosas para todas nós. Estou ansiosa para compartilhar essa experiência única e enriquecedora!”, afirmou.

Mulher, tome Partido

Capacitação – Além da campanha de filiação, a senadora Damares Alves também comandará o “1º Encontro de Mulheres Republicanas do Acre – Formando Mulheres para o Futuro”. O evento é fechado, voltado para mandatárias e filiadas ao Republicanos, e o principal objetivo é apresentar estratégias e capacitar as republicanas para as eleições municipais de 2024. “São oficinas e treinamentos voltados para essas mulheres que já têm um mandato ou aquelas que pretendem atuar de forma mais efetiva no cenário político”, explicou a senadora.

Durante o evento, a senadora Damares fará a apresentação Campanha “Mulher, tome partido”. Em seguida, a secretária-geral Executiva do Mulheres Republicanas Nacional, Cristiane Britto, irá ministrar as oficinas “Conhecendo a estrutura do Mulheres Republicanas” e “De olho nas Eleições 2024”. A deputada estadual (RJ) e secretária Nacional Adjunta do Mulheres Republicanas Nacional, Tia Ju, apresentará o painel “Por que precisamos de mais mulheres no poder?”.

Já a ex-deputada federal e ex-ministra de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, estará à frente do painel “O Movimento nos municípios – Criação e Fortalecimento”.