Segundo Festival da Macaxeira será neste fim de semana no Vale do Juruá

Para comemorar os 29 anos de fundação, moradores da Vila São Pedro vão realizar de sexta-feira a domingo, dias 17 a 19, o 2° Festival da Macaxeira da localidade, que fica na Rodovia AC-407. Parte da Vila São Pedro pertence ao município de Rodrigues Alves e outra metade à Cruzeiro do Sul.

A programação inclui a venda de vários alimentos feitos dos sub produtos da macaxeira, haverá ainda emissão de Carteiras de Identidade (RG), torneios esportivos, desfile cívico, escolha da rainha da festa e shows. Ao menos 20 empreendedores estarão com venda de alimentos e outros itens durante o Festival.

“O bom de pertencer a dois municípios é que dois prefeitos ajudam na festa. O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, está ajudando com as bandas locais e com a premiação para a miss. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, está ajudando com as bandas locais para o sábado. Este evento é feito para os moradores terem um movimento financeiro e convidamos os visitantes”, disse a organizadora do evento, Paula Paixão, que é vereadora de Rodrigues Alves.

Na sexta-feira, 17, às 19 horas, o evento é aberto com apresentações musicais das igrejas católica e evangélica. Em seguida, haverá show com a dupla Jonas e Jonilson.

No sábado, 18, a partir das 7 horas, na Escola Maria de Nazaré Santiago, haverá a emissão de 60 Carteiras de Identidade de primeira ou segunda via, nos casos excepcionais de documento ilegível ou vencido.

Ao meio-dia começa o Torneio de Futebol e às 17 horas terá início o Desfile Cívico pelo 29° Aniversário da Vila São Pedro. À noite haverá a escolha da Rainha do Festival da Macaxeira. Seis candidatas estão inscritas e a vencedora receberá R$ 1 mil em dinheiro. A segunda leva R$ 500 em vale loja. À meia-noite e meia entra no palco o cantor Miqueias Almeida.

No domingo, 19, às 9 horas, será realizada a Final do torneio de futebol com premiação de 1 boi. A programação será encerrada com shows de bandas locais.

O Festival contará com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de segurança particular.