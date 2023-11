Moradora denuncia coloração escura em água no bairro Floresta Sul, na capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A moradora da Rua do Artesanato, no bairro Floresta Sul, Adélia Oliveira, denunciou junto ao marido, à TV Gazeta, que a água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) que chega até sua casa está com uma coloração escura e com mau cheiro há mais de uma semana.

Segundo ela, que revelou o caso a TV Gazeta, os demais moradores estão enfrentando o mesmo problema e cobrou providências do poder público. “Essa água está sendo utilizada para fazer massa de cimento. Vamos nos mudar agora e essa água cai assim, dessa cor, o dia inteiro.

Após a exposição do caso, uma equipe do Saerb, esteve no local e colheram uma amostra da água para poder identificar o problema.